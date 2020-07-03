Стоматолог объяснил, почему хлеб для зубов вреднее шоколада

По словам стоматолога-имплантолога Станислава Васильева, поедание обычного несладкого хлеба может причинить зубам намного больше вреда, чем чай с шоколадкой. Сахар бывает разный, заметил в связи с этим врач.В интервью изданию «Экспресс-газета» стоматолог объяснил, почему хлеб для зубов может быть вреднее шоколада. Это связано с тем, что продукты содержат сахар разной формы, сообщил специалист.Стоматолог просветил: сахар, который содержат шоколад, другие сладости, имеет форму моносахарида, который легко растворяется слюной, смывающей его с зубов. Хлебобулочные изделия, точнее, их крахмал может иметь структуру полисахарида. Васильев сообщил, что он с трудом растворяется, медленно усваивается, следовательно, оказывает длительное влияние на зубы, разрушая их эмаль и провоцируя развитие кариеса.«Даже несладкие булки для зубов вреднее, чем шоколадки», - сказал стоматолог.Совсем отказываться от сахара, по мнению врачей, неправильно. Полное его исключение из рациона может плохо сказываться на кровообращении, работе мозга, печени. Однако они советуют не есть переработанные продукты, в составе которых начальными ингредиентами указываются сахар, жиры, соль, искусственные добавки.