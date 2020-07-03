Исследователи рассказали, как стрессовый гормон связан с хроническим воспалением

Саарский университет, сообщает Medical Express, обнаружил механизмы в иммунной системе, которые способствуют развитию хронического воспаления. По словам ученых, низкий уровень гормона кортизола и белка, известного как GILZ, может вызвать хронические воспалительные реакции в организме. А, как известно, постоянное воспаление способно нанести серьезный вред нашему организму.Сам по себе воспалительный процесс связан с возрастным снижением объемов выработки кортизола. Это соединение и его неактивная форма кортизон, обычно называемые гормонами стресса, выделяются надпочечниками. Кортизол действует как биохимическая сигнальная молекула и участвует в многочисленных метаболических процессах. И, оказалось, дефицит кортизола приводит к воспалительной реакции. Было доказано: уровень сывороточного кортизола в организме ниже у пожилых людей. К тому же, макрофаги, важный тип иммунных клеток, могут преобразовывать неактивный кортизон в активный кортизол, но эта способность ослабевает с возрастом. Это явление ученые окрестили макростарением.Макрофаги важны в иммунной системе. Они используют сигнальные молекулы для контроля других иммунных клеток и играют решающую роль в определении степени воспалительной реакции нашего организма. Однако по мере старения функция макрофагов нарушается. Это может привести к увеличению количества провоспалительных сигнальных молекул.Белок GILZ участвует в выключении воспалительной реакции макрофагов. И его уровни частично регулируются кортизолом. Более низкий уровень кортизола заставляет макрофаги продуцировать меньше GILZ. Значит, макрофаги просто продолжают выделять воспалительные сигнальные молекулы. Команда ученых обнаружила, что уровни GILZ действительно ниже у пожилых людей, а уровень хронического воспаления был выше.