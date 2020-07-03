Ученые предупреждают об опасности популярной пищевой добавки E171

Данные исследования ученых из США, опубликованные журналом Small, говорят об опасности популярной пищевой добавки E171 (диоксид титана). Специалисты предупреждают, что под ее влиянием могут развиваться хроническое воспаление кишечника, другие угрожающие здоровью процессы.«Популярная пищевая добавка E171 (диоксид титана) способна вызывать неблагоприятные изменения в составе кишечной микрофлоры, ассоциированные с воспалением кишечника, другими негативными последствиями для здоровья», - цитирует журнал американских исследователей, сотрудников Университета штата Массачусетс.По словам ученых, пищевая добавка E171 используется пищевой промышленностью как белый пигмент. Вещество можно встретить в составе разнообразных десертов, леденцов, напитков, жвачки, других продуктов. Специалистами был проведен эксперимент на мышах получавших добавку.Животные, которым давали E171, поделили на группы: в одной поддерживался калорийный рацион, ведущий к набору веса, в другой – режим питания, не приводящий к ожирению. При подведении итогов выяснилось, что изменения в составе кишечной микрофлоры произошли у всех животных, несмотря на калорийность их кормежки. У грызунов зафиксировали нарушение баланса полезных и вредных бактерий, воспалительные процессы в кишечнике и печени. Опасные процессы оказались особенно интенсивными у мышей, набравших лишний вес.«Особую опасность представляют собой наночастицы диоксида титана. Добавка E171 состоит из них минимум на треть. Данные частицы обладают свойством накапливаться в тканях организма и влиять на различные физиологические процессы», - предупредил ведущий автор исследования, профессор Хан Сяо.