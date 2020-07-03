Ученые предупреждают об опасности популярной пищевой добавки E171
«Популярная пищевая добавка E171 (диоксид титана) способна вызывать неблагоприятные изменения в составе кишечной микрофлоры, ассоциированные с воспалением кишечника, другими негативными последствиями для здоровья», - цитирует журнал американских исследователей, сотрудников Университета штата Массачусетс.
По словам ученых, пищевая добавка E171 используется пищевой промышленностью как белый пигмент. Вещество можно встретить в составе разнообразных десертов, леденцов, напитков, жвачки, других продуктов. Специалистами был проведен эксперимент на мышах получавших добавку.
Животные, которым давали E171, поделили на группы: в одной поддерживался калорийный рацион, ведущий к набору веса, в другой – режим питания, не приводящий к ожирению. При подведении итогов выяснилось, что изменения в составе кишечной микрофлоры произошли у всех животных, несмотря на калорийность их кормежки. У грызунов зафиксировали нарушение баланса полезных и вредных бактерий, воспалительные процессы в кишечнике и печени. Опасные процессы оказались особенно интенсивными у мышей, набравших лишний вес.
«Особую опасность представляют собой наночастицы диоксида титана. Добавка E171 состоит из них минимум на треть. Данные частицы обладают свойством накапливаться в тканях организма и влиять на различные физиологические процессы», - предупредил ведущий автор исследования, профессор Хан Сяо.
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