Медики рассказали, как восстановить печень после злоупотребления алкоголем

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Определенный рацион питания и отказ от вредных привычек могут помочь восстановить печень после злоупотребления алкоголем, рассказали медики.Если поврежденная печени не являются катастрофичными, ее клетки сохраняют присущую им от природы способность к регенерации. Поэтому людям, которые злоупотребляли алкоголем, но бросили, могут рассчитывать на восстановление «чистого» органа. Медики рассказали, как помочь себе на этом пути, о чем информирует издание Happy News.В первую очередь специалисты рекомендуют придерживаться щадящего режима питания – по их мнению, лучше исключить из меню жирные и жареные блюда, свети к минимуму потребление сахара, мучных изделий, соли. Насыщенность рациона этими ингредиентами усугубляет проблемы с печенью, предупреждают медики.«В ежедневное меню должны присутствовать овощные супы, диетическое мясо птицы, не кислые овощи или фрукты», - поделились советом эксперты.Помимо того, восстановить печень после злоупотребления алкоголем помогают надлежащая физическая активность, занятия спортом. Огромным плюсом для ее оздоровления становится отказ от курения, добавили врачи.