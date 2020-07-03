COVID-19 может оказаться сосудистой, а не респираторной болезнью
Анализом необычных, как для острой респираторной вирусной инфекции симптомов занялся Фрэнк Рушицка из Университетской больницы Цюриха (Швейцария). Вскрыв первого умершего от COVID-19 пациента в апреле 2020-го года, Рушицка обратил внимание на небольшие, но многочисленные сгустки крови, которые забили капилляры легких. Воспалительный процесс в итоге спровоцировал расширение сосудов, которые обеспечивают кровью внутренние органы.
Ученый поделился своими наблюдениями с читателями издания The Lancet, отметив, что основной мишенью коронавируса могут быть не легкие, как принято считать, а кровеносные сосуды. "COVID-19 может быть сосудистым заболеванием. То есть, легкие — это главное поле боя вируса с иммунной системой, но заболевание поражает главным образом сосуды", — пишет Рушицка.
Другие ученые пришли к похожим выводам. Например, в статье, которая появилась в журнале New England Journal of Medicine, отмечается, что в легких людей, которые умерли от коронавируса, почти в 10 раз больше микротромбов, чем в легких скончавшихся от гриппа H1N1. А ученые из Левенского католического университета в Бельгии выяснили, что существенную роль в развитии тяжелого течения COVID-19 играют эндотелиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов.
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