COVID-19 может оказаться сосудистой, а не респираторной болезнью

Обычные симптомы коронавирусной инфекции — это высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Но если болезнь принимает тяжелое течение, то к симптомам COVID-19 добавляются повреждения почек и других внутренних органов, а также странные сгустки крови. Медики считают, что коронавирус может быть нацелен на сосуды, а не на легкие.Анализом необычных, как для острой респираторной вирусной инфекции симптомов занялся Фрэнк Рушицка из Университетской больницы Цюриха (Швейцария). Вскрыв первого умершего от COVID-19 пациента в апреле 2020-го года, Рушицка обратил внимание на небольшие, но многочисленные сгустки крови, которые забили капилляры легких. Воспалительный процесс в итоге спровоцировал расширение сосудов, которые обеспечивают кровью внутренние органы.Ученый поделился своими наблюдениями с читателями издания The Lancet, отметив, что основной мишенью коронавируса могут быть не легкие, как принято считать, а кровеносные сосуды. "COVID-19 может быть сосудистым заболеванием. То есть, легкие — это главное поле боя вируса с иммунной системой, но заболевание поражает главным образом сосуды", — пишет Рушицка.Другие ученые пришли к похожим выводам. Например, в статье, которая появилась в журнале New England Journal of Medicine, отмечается, что в легких людей, которые умерли от коронавируса, почти в 10 раз больше микротромбов, чем в легких скончавшихся от гриппа H1N1. А ученые из Левенского католического университета в Бельгии выяснили, что существенную роль в развитии тяжелого течения COVID-19 играют эндотелиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов.