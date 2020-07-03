Доктор Комаровский развеял миф о возможности восстановить зрение черникой

Восстановить зрение путем употребления черники практически невозможно. Такое заявление, по данным информационного агентства РИА Новости, сделал Евгений Комаровский, врач и телеведущий.На своей странице в "Инстаграме" Комаровский написал, что препараты с содержанием черники — это не лекарственные средства, а всего лишь так называемые биологически активные добавки, которые влияют на зрение разве что теоретически. На зрение не в меньше степени, по словам Комаровского, влияют такие факторы, как качественный сон, хорошая еда и оптимистический настрой. "Влюбленность, хороший сон, вкусная еда — все это влияет на зрение примерно так же, как черника. Конечно, если вы будете еще и употреблять чернику, то это вообще замечательно", — заявил врач и телеведущий.Кстати, морковка, которая тоже считается полезным для зрения продуктом, на самом деле вряд ли способна восстановить зрение. То есть, в морковке действительно присутствуют полезные для глаз вещества, но для того, чтобы они подействовали, вам придется съедать много килограммов моркови ежедневно.Ранее ученые рассказали, как на органы зрения влияет коронавирусная инфекция нового типа. Специалисты выяснили, что заболевание может поражать не только сетчатку глаза, но и зрительный нерв с сосудистой оболочкой. Плюс, не лучшим образом на зрении сказываются препараты, которые применяются для лечения COVID-19.