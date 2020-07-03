Профилактика рака и лишнего веса: названы целебные свойства черного перца

Специя, которую стоит добавить в свой рацион.Для большинства черный перец – популярная специя, которая делает вкус пищи острее и насыщеннее. Однако это не единственный его плюс.Он обладает куда большим влиянием на здоровье, чем может показаться на первый взгляд.ПищеварениеСвежий черный перец содержит соляную кислоту, которая помогает пищеварению. Дополнительно она оказывает эффект на кишечник, снижая риск желудочно-кишечных расстройств.ЗапорыЛюдям, страдающим от запора, стоит добавлять к пище черный перец. Регулярное его потребление помогает с решением проблемы.Лишний весЧерный перец помогает похудеть. Его можно добавлять к зеленому чаю два-три раза в день. Большое количество фитонутриентов, присутствующих в составе, способствует сокращению количества жира в организме.РакСчитается, что в сочетании с куркумой черный перец предотвращает рак. В черном перце присутствуют антиоксиданты, витамин А и каротиноиды, которые помогают предотвратить рак и другие смертельные заболевания.