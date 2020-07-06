Тройка полезных видов рыбы, от которой не стоит отказываться
Тунец
Найти хороший свежий вариант достаточно сложно, но это не повод отказываться от него. Используйте консервы в собственном соку. Они отлично подходят для сэндвичей или салатов. К тому же, баночка не ударит по кошельку.
Скумбрия
Один из самых полезных видов рыбы – скумбрия. Ее лучше покупать в свежем виде. Она отличается небольшим количество калорий, но при этом достаточным количеством белка и омега-3 жирных кислот. Дополнительный плюс – универсальность. Скумбрию можно запечь, пожарить, взять на природу вместо обычного шашлыка.
Треска
Треска – отличный вариант для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Несмотря на малое количество калорий, белком эта рыба не обделена.
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