Эксперты предрекают рост цен из-за новой системы маркировки лекарств

С начала месяца в России на всех лекарствах появятся маркировочные коды (Data Matrix QR-код), которые можно проверить через приложение "Честный знак". Как передает "Новости Mail.RU", система позволит покупателю узнать, подлинное ли лекарство он покупает. Правда, на средствах, произведенных до 1 июля, маркировки нет. Их разрешено продавать до истечения срока годности.Комментирует директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов: "Это верхушка айсберга, и основное предназначение системы маркировки направлено не на потребителей, а на участников фармрынка, профессионалов в обороте лекарственных препаратов. По большому счету, система маркировки никакого отношения к проблеме подделок не имеет. В основном речь идет о контроле за так называемыми переливами, когда товар отгружается большими партиями в розницу под определенную акцию в аптеке. После чего продукт не совсем законно поступает в обращение. Аптечные сети проводят этот товар так, как будто он продан потребителям, но на самом деле он поступает обратно на оптовый рынок и, по сути, перепродается. На этом инструменте, который еще называют "переливы" или "псевдоопт", аптечные сети зарабатывают дополнительную маржу.Это очень не нравилось поставщикам и производителям, и система маркировки - хороший способ борьбы с таким явлением. Второй пункт - это борьба с обычным воровством. В основном это касается системы госзакупок, когда препарат, купленный больницей за госденьги, крадется, по бумагам оформляется, как будто его получил некий пациент. Этот препарат перепродается, в том числе он может быть продан через ряд подставных структур какому-то третьему ЛПУ, и опять попадает в оборот. Это приводит к серьезным перерасходам бюджетных средств, и с такой проблемой тоже нужно бороться.Цены будут расти - маркировка не бесплатна, производители и система товародвижения несут серьезные расходы на всех этапах внедрения этой системы. Расходы идут и на установку оборудования, и на наладку программного обеспечения, и на обучение специалистов. Все эти статьи закладываются в стоимость лекарств. Мы как-то подсчитали, на сколько могут подорожать препараты за счет внедрения маркировки. На тот момент получалось порядка 3-4%. Они и добавились, но произошло много других событий, которые тоже отразились на стоимости лекарств. Это и пандемия, и ажиотажный спрос, и рост цен на отдельные категории препаратов и сырье для их производства. Девальвация рубля тоже автоматически привела к повышению стоимости".