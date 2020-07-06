Несколько советов специалистов, помогающих похудеть без спорта

Доказано, что с этими простыми советами можно похудеть без использования строгих диет или жесткого плана спортивных тренировок, пишет немецкое издание Focus. Специалисты рекомендуют употреблять водосодержашие продукты, достаточно спать, использовать для перекусов орехи.Ешьте больше белка. Чтобы похудеть, необходимо увеличить потребление белка на 15–30 процентов – это помогает сокращать количество поедаемой пищи (в проводившемся исследовании благодаря белку участники начинали потреблять ежедневно на 440 килокалорий меньше).Выбирайте водосодержащие продукты. Наряду с белком они эффективно защищают от всплесков сахара в крови и вспышек голода, заставляющих переедать. Начинайте прием пищи с салата или супа.Пейте достаточно воды. Имеющиеся данные подтверждают: если выпивать перед каждым приемом пищи по пол литра воды, это значительно сокращает количество потребляемых пищевых калорий.Тщательно жуйте. Поспешная, торопливая манера есть способствует лишнему весу. Начав есть медленнее, вы быстрее почувствуете себя сытым и создадите оптимальные условия для похудения.Не отвлекайтесь во время еды. Два десятка исследований свидетельствуют: люди, отвлекающиеся во время еды (прежде всего, на свой смартфон), потребляют примерно на 10 процентов больше калорий.Не экономьте на сне. Сон, стресс – два фактора, влияющих на гормональный баланс. Когда он нарушается, желание нездоровой пищи возрастает. Недостаток сна провоцирует нездоровый аппетит, не дающий похудеть.Перекусывайте орехами. Не используйте для перекусов сладости, блюда быстрого приготовления – вместо них ешьте орехи. Это стабилизирует уровень сахара в крови, улучшает контроль аппетита, помогает меньше есть.