5 опасных для будущих мам продуктов питания

Существует масса продуктов, которые могут быть вредными для мамы и ее будущего ребенка. Важно ограничить их употребление в период беременности, либо вовсе отказаться от них.Плохо приготовленное мясо. В пищу необходимо употреблять только очень хорошо приготовленное мясо, если вы ожидаете ребёнка. Таким образом снижается риск опаснейшего паразитарного заболевания токсоплазмоза. Оно вызывается крошечным паразитом, проживающим в сыром мясе.Сырые яйца. Продолжаем соблюдать осторожность в отношении сырой пищи, только теперь яиц. Употребление их в сыром виде чревато сальмонеллой, но беременным её лучше избегать.Кунжутные семечки. В стародавние времена сухие семена кунжута вообще использовались в качестве препарата для стимулирования аборта. Дело в том, что они активизируют мышцы матки, что может спровоцировать выкидыш.Папайя. Сырая и неочищенная папайя содержит субстанцию под названием латекс, которая вызывает сокращения матки. Кроме того, в этом фрукте содержатся папаин и пепсин, ограничивающие рост плода.Ананас. Содержит бромелайн, размягчающий шейку матки и способствующий выкидышам. Также нагревает организм, что может спровоцировать аборт или преждевременные роды, пишет The Health Site.