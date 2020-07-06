Развенчаны популярные мифы о пользе имбиря

Не стоит им злоупотреблять.Имбирь — очень полезный продукт, но далеко не все его целебные свойства являются реальными. В этом материале мы расскажем рам, чем на самом деле полезен имбирь. И почему его не стоит употреблять слишком много.Начнем с наиболее популярного мифа. Считается, что имбирь способен лечить простудные и вирусные заболевания. Эта информация неправдива. Дело в том, что в имбире содержатся витамины С, В1, В2, минеральные вещества и различные кислоты. При регулярном употреблении, они могут помочь укрепить иммунитет. Но при разовом приеме никакого эффекта не будет. Максимум, что произойдет — острота имбиря поможет вам согреться и пропотеть.Также говорят, что имбирь полезен для пищеварения. Это тоже не совсем верное утверждение, ведь некоторым людям его вообще нельзя есть. Имбирь раздражает слизистую желудка и кишечника, поэтому людям с язвами, гастритом и другими подобными проблемами его употребление противопоказано.Девушки часто делают имбирные маски от целлюлита. Этот метод тоже является вредным и не приносит результата. Кожа разогревается и появляется отек, поэтому может создаться впечатление, что рельеф стал более гладким. Но все вернется в прежнее состояние буквально на следующий день. К тому же, такие маски очень опасны для сосудов. И могут спровоцировать или усилить варикоз и другие подобные проблемы.