Мясников пояснил, почему считает грибы опасными, а не полезными

По словам доктора Мясникова, люди напрасно верят в большую пользу грибов и считают их достойной альтернативой мясу. В своем Instagram известный врач и телеведущий пояснил, почему считает этот продукт опасным, а не полезным.Александр Мясников заявил, что грибы «считают лесным мясом и верят в их полезность зря». Их часто называют хорошим источником белка, но врач предупреждает: на самом деле белков в грибах мало – всего три процента. К тому же, заметил медик, они плохо усваиваются из-за высокого содержания хитина.Одно из самых коварных свойств грибов – они впитывают вредные вещества из почвы. Блюдо из них может таить в себе серьезную угрозу здоровью.«Витамины, содержащиеся в грибах, погибают при термической обработке, но все вредные вещества из почвы, в том числе соли тяжелых металлов, остаются», - пояснил медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Александр Мясников рекомендовал к употреблению зеленую стручковую фасоль. Он заявил, что по содержанию полезных жиров, белков, флавоноидов и антиоксидантов стручковая фасоль не уступает и даже превосходит такие популярные здоровые продукты, как красное вино, темный шоколад, кофе и чай.