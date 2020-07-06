Мясников пояснил, почему считает грибы опасными, а не полезными
Александр Мясников заявил, что грибы «считают лесным мясом и верят в их полезность зря». Их часто называют хорошим источником белка, но врач предупреждает: на самом деле белков в грибах мало – всего три процента. К тому же, заметил медик, они плохо усваиваются из-за высокого содержания хитина.
Одно из самых коварных свойств грибов – они впитывают вредные вещества из почвы. Блюдо из них может таить в себе серьезную угрозу здоровью.
«Витамины, содержащиеся в грибах, погибают при термической обработке, но все вредные вещества из почвы, в том числе соли тяжелых металлов, остаются», - пояснил медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Александр Мясников рекомендовал к употреблению зеленую стручковую фасоль. Он заявил, что по содержанию полезных жиров, белков, флавоноидов и антиоксидантов стручковая фасоль не уступает и даже превосходит такие популярные здоровые продукты, как красное вино, темный шоколад, кофе и чай.
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