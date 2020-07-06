Что лучше для здоровья? Эксперт объяснил, какую покупать воду и как пить

Покупая бутилированную воду, нужно обращать внимание на то, где она добыта – для здоровья лучше из артезианских скважин. Какую покупать воду и как ее следует пить, объяснил эксперт, автор книг о лечебных минеральных водах Александр Назаров.В интервью радио Sputnik специалист рассказал, что воду нужно выбирать с умом, тогда она будет работать на укрепление здоровья. Эксперт объяснил: нужно всегда интересоваться, где была добыта вода.«Для здоровья лучше брать добытую из артезианских скважин с уже присутствующими в ней природными элементами, а не из наземных источников, к которой уже при производстве добавляются полезные составляющие», - высказался Назаров.Эксперт советует не стесняться ходить в магазин с лупой, чтобы читать этикетки столовой воды. Если окажется, что вода была кондиционирована или прошла очистку, лучше отказаться от ее покупки – Назаров называет такую влагу «убитой». Макро- и микроэлементы в ней добавлены производителем, но пользы они не принесут. Эксперт объяснил, что вода должна содержать «макро- и микроэлементы, не просто так намешанные ложечкой, а собираемые сотнями лет», ее состав и качество определяются влиянием давления, температуры, других естественных природных факторов.Кроме того, добавил Назаров, для здоровья важно пить воду вовремя.«Минеральные лечебно-столовые воды пьются за 15 минут до еды, минеральные питьевые-столовые – за 30 минут до еды и через 2-3 часа после еды. Если этому следовать, то можно жить без болезней и лекарств», – высказался он.