Эндокринолог Павлова объяснила, почему яйца не нужно есть каждый день

Несмотря на содержание массы полезных веществ, необходимых человеческому организму, куриные яйца не нужно есть каждый день. Почему, – объяснила врач- эндокринолог Зухра Павлова.Куриные яйца по праву считаются одним из лучших продуктов в рационе человека: Павлова заметила, что у них «практически идеальный» состав белка и желтка, вдобавок яйца являются превосходным источником витамина D.Однако врач-эндокринолог подчеркивает: есть куриные яйца каждый день не нужно, в неделю человеком не должны употребляться больше шести штук (крупных).Почему же?Павлова объяснила, что однообразная, изо дня в день одинаковая пища плохо сказывается на работе пищеварения, даже если она здоровая и полезная.«Может развиться непереносимость, и это доставит массу неприятных моментов, когда вы не сможете съесть даже кусочек пищи, в которой есть яйца», - поделилась врач.Также, дополнила свои рекомендации медик, яйца обязательно нужно варить, а не жарить, поскольку так они лучше усваиваются. При приготовлении яичницы образуются конечные продукты гликирования – вещества, способствующие развитию неблагополучных процессов в организме вплоть до рака.