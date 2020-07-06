Алкоголь грозит лишними килограммами: так ли это на самом деле

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Ни для кого не секрет, что алкогольные напитки в большинстве своем калорийны. Однако при этом многие из нас отказываются верить в то, что чрезмерное употребление спиртного приводит к набору веса. Как алкоголь на самом деле сказывается на фигуре?Несмотря на то, что некоторые приверженцы здорового образа жизни уверены, — калории в спиртном наносят серьезный удар по фигуре, истинная проблема заключается отнюдь не в калориях. Главная опасность — в условиях, которые создает этанол.Алкоголь является ядом для организма, поэтому последний старается как можно быстрее его переработать. Но если организм занят переработкой спиртного, то у него практически не остается энергии на сжигание жиров. Вот почему жиры и углеводы, которые вы потребляете вместе со спиртным, скорее всего преобразуются в лишние килограммы.Вдобавок к этому алкоголь повышает аппетит и снижает чувство насыщения: иными словами, после пары бокалов горячительных напитков вы скорее всего съедите куда больше жирной пищи, чем если бы вы отказали себе в спиртном.И наконец, не стоит забывать о том, что алкогольное опьянение пагубным образом сказывается на чувстве контроля. Это одна из причин, по которой бывшие курильщики, выпив спиртное, тянутся за сигаретой. То же самое происходит и с человеком, который старается питаться правильно и сбалансированно: если в повседневной жизни вам удается себя сдерживать — не переедать и не злоупотреблять вредной пищей, то под действием алкоголя вы скорее всего пойдете наперекор своим же запретам.