Самый быстрый способ избавиться от жира на животе

Хотите быстро избавиться от излишков жира на животе, употребляйте больше белка и растворимой клетчатки, дают совет зарубежные специалисты.Помимо того, что жир на животе непривлекателен внешне, он также может увеличить риск серьезных осложнений для здоровья – его скопление в этой части тела повышает возможность воспалительных процессов и метаболических нарушений, ассоциированных с диабетом, патологиями сердца.К счастью, существует быстрый способ избавиться от жира на животе. Отчасти он подразумевает увеличение в рационе растворимой клетчатки.Американскими учеными из Центра медицинских наук Университета Колорадо проводилось обсервационное исследование уровня висцерального жира у более 1100 взрослых человек в течение пяти лет. В начале проекта и по его завершению участникам выполнялась КТ брюшной полости для измерения содержания жира. В ходе всего исследования специалисты внимательно следили за рационом испытуемых.«Результаты показали, что каждые 10 дополнительных граммов потребляемых растворимых волокон снижали прирост жира на животе добровольцев на 3,7 процента. Судя по эксперименту, насыщенность рациона продуктами, богатыми растворимой клетчаткой, является одним из быстрых способов избавления от вредного жира на животе», - рассказали авторы работы.Они поясняют: существует растворимая и нерастворимая клетчатка, и первая, в отличие от второй, растворяется в воде. Контактируя с жидкостью, она образует гель, который помогает регулировать скорость пищеварения, стабилизирует уровень глюкозы в крови и обеспечивает лучшее усвоение питательных веществ. Благодаря этому сокращаются жировые запасы. Превосходными источниками растворимой клетчатки эксперты называют авокадо, семена льна и чиа, сырую морковь, артишоки.Помимо того, очень действенным способом избавиться от жира на животе является режим питания с высоким содержанием белка и низким – углеводов. Прежде всего, речь идет о минимизации сахара, белой муки и рафинированных углеводов.Что такое рафинированные углеводы? Все сахара и крахмалы, кроме тех, которые мы получаем из природных источников, – это хлеб и макаронные изделия из белой муки, белый рис, выпечка. Данный тип углеводов не обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, дает лишь пустые калории. При их усвоении выделяется много сахара, излишки которого откладываются в виде запасов жира – преимущественно на животе и бедрах.«Потребляя больше белка, чем углеводов, вы заставите свое тело сжигать жировые запасы. Белок оказывает положительное влияние на метаболизм в состоянии покоя, тем самым способствуя более быстрой потере веса», - цитирует экспертов Express Health.Их совет: включать в рацион курицу, морепродукты, яйца, натуральный йогурт, бобы, миндаль, тыквенные семечки, арахис.