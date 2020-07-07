Эти симптомы сигнализируют о дефиците витамина В12
Зарубежные медики предупредили, что ухудшение зрения может сигнализировать о дефиците витамина В12. В связи с чем желательно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Как пояснили специалисты, нехватку в теле витамина B12 не так просто обнаружить, учитывая то, что признаки могут развиваться очень медленно в течение длительного периода времени. При этом данный витамин жизненно важный для полноценного функционирования всех систем организма. Поэтому не стоит игнорировать симптом, который связан с ухудшением зрения.
«Одним из знаков дефицита витамина B12 является размытое или нарушенное зрение. Это напрямую имеет отношение к повреждению зрительного нерва. Такое нарушение может нарушить нервный сигнал, который поддерживает связь глаз с главным органом центральной нервной системы. Это состояние известно как оптическая невропатия», — пояснила медик Хелен Уэст.
Эксперт также добавила, что размытое зрение также может быть вызвано катарактой, мигренью или травмой глаза. Более общие же предупреждающие признаки дефицита витамина B12 включают в себя усталость, желтушное окрашивание кожи и головокружение. При указанных симптомах прежде всего рекомендовано обратиться к врачу для выяснения диагноза. Лучшими же источниками вещества является говядина, печень, молочные продукты, яйца и лосось.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://hronika.info - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий