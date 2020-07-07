Из аптек России исчезли четыре востребованных препарата

В российских аптеках отметили дефицит четырех зарубежных препаратов, которые пользуются спросом у покупателей. Об этом сообщают "Ведомости".Из продажи почти исчез препарат "Мадопар". Его используют при лечении болезни Паркинсона. Также отмечается недостаток применяемого при тяжелых формах акне препарата "Роаккутан". Эти лекарства есть только в 0,06% аптек.Кроме того, сейчас сложно купить "Плаквенил". Это может быть связано с ажиотажем на противомалярийные препараты, которые якобы помогают при коронавирусе.В российских аптеках нет и мочегонного средства "Лазикс" в ампулах. Его сняли с производства.Лекарства производятся двумя компаниями — французской Sanofi и швейцарской Roche.