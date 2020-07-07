Из аптек России исчезли четыре востребованных препарата
Из продажи почти исчез препарат "Мадопар". Его используют при лечении болезни Паркинсона. Также отмечается недостаток применяемого при тяжелых формах акне препарата "Роаккутан". Эти лекарства есть только в 0,06% аптек.
Кроме того, сейчас сложно купить "Плаквенил". Это может быть связано с ажиотажем на противомалярийные препараты, которые якобы помогают при коронавирусе.
В российских аптеках нет и мочегонного средства "Лазикс" в ампулах. Его сняли с производства.
Лекарства производятся двумя компаниями — французской Sanofi и швейцарской Roche.
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