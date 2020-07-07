Кишечный микробиом помогает прогнозировать риски диабета 2 типа

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Микробиом кишечника индивидуален, на него могут влиять различные факторы, но при этом он важен для здоровья человека.В рамках недавнего исследования Дирк Халлер, профессор питания и иммунологии в Мюнхенском техническом университете, совместно с коллегами изучил важность дневных колебаний кишечного микробиома в связи с диабетом 2 типа. В их исследовании использовались данные более чем четырех тысяч человек.Ученые обратили внимание на определенные кишечные бактерии, следующие своим циркадным ритмам. Если их количество и функции не меняются в течение дня, это может быть индикатором для потенциального диабета 2 типа.Эти аритмичные бактерии, не меняющиеся днем и ночью, выступают в роли маркера потенциального заболевания. Математические модели подтверждают это предположение.Халлер подчеркивает, что помимо бактерий и их изменений в течение дня, другие параметры, такие как индекс массы тела, играют роль в способности лучше прогнозировать будущие медицинские состояния человека.