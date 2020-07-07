5 продуктов, которые помогут против лишнего жира

Все мы знаем о том, что чем меньше человек ест, тем меньше подкожного жира имеет. Но существуют продукты питания, употребление которых способствует похудению, причем в самых правильных местах тела.


Авокадо. В половинке этого фрукта 10 г здоровых мононенасыщенных жиров. Это защищает от скачков уровня сахара, которые приказывают организму начинать процессы сохранения жира в области живота.


Бананы. В одном банане содержится 422 мг калия. А этот минерал ограничивает количество отёков в области живота.


Йогурт. В одной чашки йогурта достаточное количество продукта для стимулирования роста «хороших» бактерий в животе. Более того, йогурт избавляет желудочно-кишечную систему от «плохих» микроорганизмов, способствующих вздутию.


Ягоды. Насыщены антиоксидантами, улучшающими кровоток и доставляющими большее количество кислорода к мышцам. После употребления ягод физические нагрузки становятся более эффективными, и это касается упражнений на мышцы пресса. Ну а для избавления от жира на животе, чтобы этот пресс можно было увидеть, рекомендуются аэробные нагрузки, перед выполнением которых попробуйте употреблять йогурт с ягодами.


Зелёный чай. Всего две чашки напитка повысят скорость метаболизма и помогут потерять больше жира.
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