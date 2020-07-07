Кардиологи признают однозначный вред энергетиков

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Анна Кореневич, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, передает РИА "Новости", советует отказаться от употребления энергетиков. По ее словам, в этих напитках есть вещества, которые провоцируют резкий выплеск катехоламинов - адреналина, норадреналина и дофамина.Данные соединения повышают концентрацию внимания и усиливают работоспособность. Однако одновременно с этим они вызывают быстрое истощение нервной системы и нарушают работу сердца. "С энергетиками нужно быть осторожнее. Спазмы сосудов, скачки артериального давления и уровня сахара в крови, аритмия сердца, - вот к чему приводит их чрезмерное потребление", - предупреждает кардиолог.Однако медик допускает употребление энергетиков в малых дозах. Обратиться к этим напиткам вполне возможно, если, к примеру, требуется разово сконцентрироваться, просидеть за учебниками, срочно что-нибудь выучить или сдать экзамен. Но энергетики вызывают привыкание, что также нужно учитывать.