Неврологи узнали, как много кислорода требуется головному мозгу

Университет Людвига Максимилиана подсчитал оптимальный объем кислорода, необходимый клеткам головного мозга для эффективной работы, передает ТАСС. Оказалось, в состоянии покоя мозг нуждается в четверти объема кислорода, поступающего извне, а в рабочем - практически в трети.Подсчитать объем помог эксперимент с мозгом головастиков. В одном из желудочков головного мозга амфибий были установлены сверхточные электрохимические датчики, с помощью которых исследователи смогли регистрировать концентрацию кислорода. Помимо определения количества кислорода, поступающего извне, определялась активность нервных структур с помощью фармакологических препаратов.При нормальном функционировании головного мозга, оказалось, половина поступающего в него кислорода расходовалась на работу нервных клеток, а вторая половина - на остальные ткани мозга. Согласно подсчетам экспертов, головной мозг человека испытывает огромную потребность в кислороде. Отталкиваясь от данных экспериментов и информации о размере головного мозга человека, ученые заключили: потребность мозга человека доходит до трети от всего поступающего объема кислорода в тело.Когда отмечается дефицит кислорода, то развиваются различные пагубные процессы и нарушения в работе мозга. По словам ученых, если точно определить индивидуальную потребность в кислороде, это может спасти головной мозг при гипоксии, вызванной инсультом, травмой или другими проблемами.