Фрукт, который может снижать холестерин при употреблении на завтрак

Высокий уровень холестерина может быть обратимым – например, с помощью питания. Специалисты советуют съедать на завтрак авокадо: такое его употребление эффективно помогает оздоровить кровеносные сосуды.Слишком большое количество холестерина в крови способствует накоплению жировых бляшек в артериях и развитию атеросклероза, означающего, что сосудистые ткани теряют эластичность и способность расширяться, становятся склонными к повреждениям из-за своей повышенной жесткости. Атеросклероз может стать причиной сердечного приступа, инсульта и заболеваний периферических артерий, предупреждают специалисты организации Heart UK (Великобритания).«Обычно, говоря о высоком уровне холестерина, медики имеют в виду, что в крови слишком много «плохого» холестерина ЛПНП, подвергающего риску человеческую жизнь. Однако один фрукт, употребляемый на завтрак, может снизить ваши шансы пострадать от атеросклероза. Имейте в виду: авокадо снижает концентрацию «плохого» холестерина», - рассказали эксперты Heart UK изданию Express Health.По их словам, положительное влияние на здоровье авокадо, съедаемого за завтраком, подтверждено рядом исследований и клинических испытаний. Участники одного из них придерживались трех режимов питания: первый включал авокадо, но подразумевал ограничение на потребление насыщенных жиров; второй (также с авокадо) был свободным от ограничений; третий разрешал насыщенные жиры в меню, но без авокадо.Данные показали, что питание по третьему типу ассоциировалось с повышенным уровнем триацилглицерина, способствующего развитию сердечно-сосудистых заболеваний так же, как это происходит при избытке холестерина. В свою очередь, питание с авокадо снижало концентрацию триацилглицерина.«Другие исследования показали, что потребление этого фрукта может снизить уровень триглицеридов в крови до 20 процентов, уровень «плохого» холестерина ЛПНП – до 22 процентов», - пишет источник.Авокадо содержит множество полезных веществ: витамин Е, калий, ниацин, мононенасыщенные жиры и растворимую клетчатку, железо, медь, витамины группы В. Его поедание увеличивает содержание в организме «хорошего» холестерина ЛПВП – этот тип, поясняют исследователи, действует как чистильщик сосудов, поглощая «плохой» холестерин, доставляя его в печень для разложения и выведения из организма.