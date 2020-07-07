Мясоеды толстеют быстрее вегетарианцев

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Мясоеды, которые переходят на вегетарианскую диету, со временем набирают меньше лишнего веса, чем те, кто не меняет свое питание. К такому выводу пришли британские ученые. Исследование проводилось в рамках компании по борьбе с раком - известно, что существует прямая связь между ожирением и онкологическими заболеваниями.Ученые из Оксфордского университета изучили данные по пристрастиям в еде 22 тыс. человек, собранные в 1994 – 1999 годах. Респонденты имели разные режимы питания – были мясоедами, рыбоедами, строгими и нестрогими вегетарианцами. Их взвесили, измерили параметры тела, изучили их диету и стиль жизни. Приблизительно через пять лет, между 2000 и 2003 гг., ученые повторно осмотрели тех же людей.Выяснилось, что каждый из них за это время прибавил в весе в среднем по 2 кг, но те, кто стал употреблять меньше пищи животного происхождения или перешел на вегетарианство, набрали приблизительно на 0,5 кг лишнего веса меньше. Профессор Тим Ки, возглавивший команду ученых, рассказал, что уже довольно давно известен тот факт, что обычно вегетарианцы стройнее мясоедов, но никогда раньше исследования не проводились протяженно во времени.Он добавил: "Принято считать, что диета с низким содержанием углеводов и высоким уровнем белка способствует снижению веса. Но мы выяснили, что меньший вес имеют люди, которые потребляют много углеводов и мало белка".Он также подчеркнул, что лишний вес набирают те, кто получает мало физической нагрузки. Это подтверждает, что самый эффективный путь предупреждения ожирения – в сочетании здоровой диеты и упражнений.Доктор Колин Уэйн, президент Национального форума по ожирению, комментируя результаты исследования, предупредил: "Какой бы вы не придерживались диеты, если потреблять больше калорий, чем тратить, вы будете набирать вес". Он добавил, что, несмотря на результаты исследования, вегетарианство не является универсальным ответом на проблемы с лишним весом.Урсула Аренс, представитель Британской диетической ассоциации, подтвердила, что вегетарианство не поможет бороться с уже имеющимся ожирением. "Диета, состоящая из чипсов и шоколада, тоже "вегетарианская", но не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни и не поможет сбросить лишний вес". Но, тем не менее, добавила она, обычно вегетарианцы употребляют в пищу больше фруктов, овощей, бобовых и продуктов из цельных зерен, что полезно для здоровья.