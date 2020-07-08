Для неалкогольной жировой болезни печени может появиться лечение
Ученые сосредоточились на MCJ или метилированно-контролируемом J-протеине. Данный белок выступает как тормоз для метаболической активности митохондрий. Пациенты с НАЖБП часто имеют более высокий уровень MCJ в печени. Для его уничтожения ученые использовали микроРНК. Этот новый терапевтический подход уже показал успешность в лечении некоторых заболеваний печени.
Использование лечения на мышах с жирной печенью показало снижение липидов и фиброза, по сравнению с контрольной группой животных, которым давали плацебо.
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