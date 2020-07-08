Специалист назвала две главные причины выпадения волос
По словам специалиста, выпадение волос после сильного стресса может наступить не сразу, а в течение нескольких месяцев. Она отметила, что сильные переживания — очень распространенная причина данной проблемы, а для ее устранения необходимо обратиться к врачу, который пропишет витамины.
Вторым фактором, приводящим к потере волос, может стать дефицит железа. После его восполнения волосы становятся гуще и прочнее, считает Егорова.
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