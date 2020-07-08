Западные врачи доказали универсальность мирамистина

Университет Манчестера установил: мирамистин - антисептик, разработанный в СССР - способен помочь в борьбе с многими инфекциями, пишет Medical Express. Было доказано: средство тормозит развитие и убивает вирус гриппа типа А, вирус папилломы человека, коронавирусы, аденовирусы и даже ВИЧ.Оно менее токсично для здоровых клеток тела по сравнению, к примеру, с циклогексимидом и хлоридом цетилпиридиния. Еще мирамистин показал свою активность против грибков Candida и Aspergillus, бактерий Stарhуlососсus, Proteus и Klebsiella, а также против патогенов, вызывающих сифилис и гонорею.Что важно, мирамистин беспроблемно разлагается на 88-93%, в отличие от триклозана и триклокарбана. На разложение этих средств уходят десятилетия, подчеркивают ученые. По их словам, мирамистин почти не знаком западной медицине. Между тем, это эффективное средство, которое может дать преимущество в борьбе с устойчивыми к антибиотикам патогенами.