Горячий чай охлаждает, а также другие факты, переворачивающие представления об организме
И это не единственный факт, способный перевернуть ваши представления о человеческом организме. Например, принято считать, что нужно употреблять пищу после спортивных тренировок, а не до. Но проведенное не так давно исследование показало, что большинство людей показывает более высокие результаты в тренировках, когда перекусывает перед упражнениями. То есть, вам нужно прислушиваться к своему организму, а не слепо доверять советам диетологов, которые рекомендуют есть только после физических нагрузок.
Другой интересный факт — запах яблок воздействует на наш мозг особым образом, заставляя его воспринимать окружающее пространство более обширным, чем оно есть на самом деле. То есть, запах яблок помогает справиться с приступами клаустрофобии. Таким же эффектом обладает и запах огурцов. А вот дым от мангала действует ровно наоборот.
Летом, как доказали ученые, особенно полезно употреблять томаты. Оказалось, что некоторые специфические антиоксиданты, которые входят в их состав, помогают нашему телу противостоять вредному воздействию солнечного ультрафиолета. Но тут тоже все индивидуально — есть исследования, которые доказывают способность помидоров чрезмерно поднимать уровень сахара в редких случаях.
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