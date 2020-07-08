Горячий чай охлаждает, а также другие факты, переворачивающие представления об организме

Многие люди с недоумением смотрят на традицию пить горячий чай на жаре, существующую у некоторых народов, а зря — горячие напитки запускают активное потоотделение, позволяющее организму быстро охлаждаться. Соответственно, горячее питье охлаждает тело эффективнее, чем, скажем, мороженое.И это не единственный факт, способный перевернуть ваши представления о человеческом организме. Например, принято считать, что нужно употреблять пищу после спортивных тренировок, а не до. Но проведенное не так давно исследование показало, что большинство людей показывает более высокие результаты в тренировках, когда перекусывает перед упражнениями. То есть, вам нужно прислушиваться к своему организму, а не слепо доверять советам диетологов, которые рекомендуют есть только после физических нагрузок.Другой интересный факт — запах яблок воздействует на наш мозг особым образом, заставляя его воспринимать окружающее пространство более обширным, чем оно есть на самом деле. То есть, запах яблок помогает справиться с приступами клаустрофобии. Таким же эффектом обладает и запах огурцов. А вот дым от мангала действует ровно наоборот.Летом, как доказали ученые, особенно полезно употреблять томаты. Оказалось, что некоторые специфические антиоксиданты, которые входят в их состав, помогают нашему телу противостоять вредному воздействию солнечного ультрафиолета. Но тут тоже все индивидуально — есть исследования, которые доказывают способность помидоров чрезмерно поднимать уровень сахара в редких случаях.