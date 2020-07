Ученые предложили новый способ избавления от камней в почках

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врачи научились захватывать почечные камни в "кольцо" ультразвука и передвигать их. Они надеются, что экспериментальное лечение в обозримом будущем станет помогать людям.В новом исследовании, которое опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые продемонстрировали новую технологию, позволяющую передвигать мочевые камни при помощи ультразвука. Эксперимент был проведен на животных, но авторы уверены, что вскоре таким образом можно будет выводить камни у людей.Почечные камни могут выходить из организма самостоятельно и при помощи врачей. Их самостоятельное продвижение по мочеточникам может быть болезненным: они могут останавливаться и преграждать путь моче.Существует несколько способов дробления камней в почках при помощи ультразвука. Небольшие конкременты (до 2 сантиметров) можно раздробить при помощи неинвазивного способа – экстракорпоральной ударно-волновой терапии. Более крупные требуют введения катетера в почку или операции. Известно, что при всех подхода к дроблению камней, их частички могут оставаться в почках или мочеточниках и давать начало для роста новых. Их выведение улучшило бы результат лечения.Ученые из Вашингтонского университета (University of Washington) изучают возможность применения более мягких ультразвуковых волн для выведения почечных камней из организма. Ранее они провели небольшое исследование на людях, в котором при помощи ультразвука сдвигали небольшие конкременты с «мертвой точки», помогая им выйти с током мочи. Но их исследование не было плацебоконтролируемым, то есть, в нем не проводилось сравнение с тем, как выходят камни у людей, которые не прошли такого лечения. Ученые указывают, что даже небольшое передвижение почечного камня может существенно помочь его выведению с мочой.Сейчас эта же группа ученых разработала более точный метод передвижения почечных камней. Ультразвуковые волны образуют «кольцо» вокруг камней. Передвижение этого «кольца» позволяет толкать камни. Усовершенствованный метод лечения был испытан на свиньях.Эксперименты проводились на трех свиньях, которые были под анестезией. Вместо настоящих почечных камней использовались стеклянные шарики, введенные в мочевой пузырь. Точность перемещения шариков была 90%, что говорит о высоком уровне контроля.Ученые отмечают, что передвигать стеклянные шарики в сравнительно обширном пространстве мочевого пузыря может быть гораздо проще, чем проводить настоящие камни через мочеточник. Но они уверены, что эта технология будет развиваться, и в обозримом будущем станет успешно применяться у людей.