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Сопровождаемая высоким артериальным давлением гипертония незаметно повышает риск сердечных заболеваний, но к счастью существует доступный продукт, обладающий мощными гипотензивными свойствами. Речь идет о морских водорослях.Артериальное давление характеризуется двумя параметрами: диастолическое «нижнее» давление (определяется сопротивлением кровотоку в кровеносных сосудах) и систолическое «верхнее» давление (создается силой, с которой сердце создает кровообращение кровь по телу). Повышенным давлением считаются параметры 140/90 и выше или 150/90 и выше у людей старше 80 лет.«Если вы перешли за указанный рубеж, примите меры, позволяющие снизить высокое давление. Одним из наиболее эффективных гипотензивных решений является улучшение рациона, увеличение потребления полезных для сердца продуктов. Исследования показали, что определенные пищевые компоненты оказывают заметное влияние на давление. Такими соединениями обладают морские водоросли», - пишет Express.Этот доступный продукт является богатым источником белков, известных как биоактивные пептиды. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американского химического общества по сельскохозяйственной и пищевой химии, данные вещества дают эффект, аналогичный действию ингибиторов АПФ, назначаемых для снижения артериального давления, предотвращения сердечных приступов, инсультов. В свою очередь, исследования на животных показывают, что морские водоросли также уменьшают избыточный холестерин, маркер сердечных заболеваний, связанных с высоким кровяным давлением. Кроме того, у крыс благодаря их потреблению значительно сокращался уровень триглицеридов, являющихся как и холестерин, жиром, прилипающим к стенкам артерий, повышающим риск патологий сердца, мозга.Эксперты напоминают, что гипотензивными свойствами обладает в целом рацион с низким потреблением соли. Рекомендуется употреблять менее шести граммов соли в день, что составляет около чайной ложки. По их словам, употребление водорослей помогает справиться с задачей сокращения соли.