Спиртовые антисептики, оказалось, содержат токсичное соединение
Медики напоминают: метанол может вызвать тошноту, головную боль, частичную или полную потерю зрения, судороги. Значительные дозы приводят к коме или летальному исходу. Больше всего отравление грозит детям, которые могут случайно выпить или слизать антисептическую жидкость.
Эксперты рекомендуют сделать выбор в пользу мытья рук с мылом - не менее 20 секунд после посещения общественных мест, туалета, чихания и до каждого приема пищи. Антисептики при частом использовании нарушают защитный барьер кожи и повышают риск попадания инфекций в организм. Раздражают кожу спирт, очень горячая или очень холодная вода, а также избыток щелочи в мыле.
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