В чем состоит польза чеснока для здоровья
Так, в частности, одним из его крайне важных преимуществ можно назвать профилактику болезни Альцгеймера, которой подвергается достаточно большое количество людей. По словам специалистов, полезные свойства чеснока обусловлены высоким содержанием в нем таких веществ, как кальций, калий, фосфор, марганец, йод, эфирные масла, витамины группы В и С.
Очень хорошо себя чеснок проявляет в качестве профилактического средства таких заболеваний, как простуда и грипп. В случае, если заболевания избежать не удалось, то применение чеснока позволит снизить его тяжесть.
Также очень полезен чеснок людям, страдающим гипертонией, поскольку он помогает нормализовать артериальное давление. Кроме того, он снижает уровень находящегося в организме так называемого «плохого» холестерина.
Можно отметить и тот факт, что употребление чеснока позволяет улучшить физическую работоспособность, более успешно противостоять развитию злокачественных образований, стимулирует процесс пищеварения, а также очень полезен для мужчин, оказывая положительное влияние на половую систему.
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