РНК определяет какие клетки получатся из стволовых

Новая работа ученых из Университета Колорадо в Боулдере, опубликованная в Nature Genetics, продемонстрировала, что РНК играет главную роль в дифференцировке клеток, выступая в качестве моста между генами, включая «эпигенетический механизм». Отсутствие РНК или неправильная ее работа может приводить к неправильному функционированию клеток, появившихся из стволовых.Новые данные могут стать основой для дальнейших РНК-ориентированных методов лечения, например, для рака или сердечных нарушений.В рамках семидневного эксперимента с использованием инструмента для редактирования генов CRISPR, ученые продемонстрировали, что одного перерождения стволовой клетки в какую-то конкретную недостаточно. РНК должна «обучить» новичка его новой функции.«Эти результаты показывают неразрывную связь между эпигенетикой и биологией РНК», - рассказывает Джон Ринн, старший соавтор статьи. «Они могут иметь широкие последствия для понимания и решения проблемы болезней человека в будущем».