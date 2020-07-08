РНК определяет какие клетки получатся из стволовых
Новые данные могут стать основой для дальнейших РНК-ориентированных методов лечения, например, для рака или сердечных нарушений.
В рамках семидневного эксперимента с использованием инструмента для редактирования генов CRISPR, ученые продемонстрировали, что одного перерождения стволовой клетки в какую-то конкретную недостаточно. РНК должна «обучить» новичка его новой функции.
«Эти результаты показывают неразрывную связь между эпигенетикой и биологией РНК», - рассказывает Джон Ринн, старший соавтор статьи. «Они могут иметь широкие последствия для понимания и решения проблемы болезней человека в будущем».
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