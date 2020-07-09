Неожиданные продукты, способные вызвать неприятный запах изо рта

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Плохой запах изо рта способны вызывать не только лук и чеснок, но и другие продукты, что может оказаться полной неожиданностью, поскольку многие из них обладают приятным ароматом.Цитрусовые. Исследования показали, что натуральные кислоты в цитрусовых фруктах могут стимулировать активность бактерий, вызывающих неприятный запах. Это не означает, что цитрусы плохие, но после их употребления лучше прополоскать рот водой.Белковые продукты. Рацион с высоким содержанием белка – одна из причин скверного дыхания. Питаясь белком из пищи, бактерии, обитающие в полости рта, производят аммиак, провоцирующий галитоз«Если вы едите богатую белком еду, важно помнить о порциях. Чтобы контролировать вызывающие запах бактерии, пейте зеленый чай или перекусывайте шпинатом после основного приема пищи», - публикует совет специалистов издание Food News.Соус для пасты. Еще одна неожиданная причина неприятного «аромата» изо рта – соус на основе томатов. Его кислоты, подобно цитрусовым, также способствуют распространению бактерий, выделяющих зловонные газы. Чтобы избежать этого, делайте небольшие глотки воды во время еды.Молочные продукты. Аминокислоты, содержащиеся в молоке, сыре и других «родственных» им продуктах, – это настоящее лакомство для вызывающих запах бактерий. «Молочку» нужно запивать водой.Арахисовая паста. Ее богатая и густая текстура значительно затрудняет расщепление слюной, поэтому во рту ее остатки могут сохраняться в течение долгих часов. Они становятся мишенью для бактерий, питающихся белками и (как уже было сказано выше) производящих аммиак. После этого продукта лучше тщательно почистить зубы.Хрен. Содержит изотиоцианат, органическое соединение, предназначенное для предотвращения вредителей и животных от поедания корней. Во рту оно создает неприятный запах. Защититься от его появления можно, пожевав мяту.Кофе. Несмотря на превосходный аромат продукта, кислоты и природные ферменты из кофейных зерен сушат слизистую рта. Это открывает шлюзы для дурно пахнущих бактерий, которые, благодаря такой сухости, дольше задерживаются во рту и впоследствии вызывают отталкивающий запах. Решить проблему просто: после кофе необходимо всегда пить воду.