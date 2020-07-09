10 важных симптомов болезни почек

Обычно человек выделяет до 80 % мочи в течение дня, в основном в промежутке от 8:00 до 20:00. Норма выделяемой в течение дня мочи составляет от 1,0 до 1,8 л. Отклонения от этих показателей указывают на наличие проблем с почками, пишет Наталья Костина-Кассанелли в книге «Очищаем сосуды, суставы, печень, кровь. 1000 народных способов лечения».Все симптомы болезни почек связаны с изменением количества и качества мочи: цвета, процесса выделения, запаха.Боль. Если ощущается резкая, спастическая, тянущая боль в животе, слева или справа, с отдачей вниз, в сторону лобка и вверхнюю часть бедра, – это признаки почечной колики, при которой требуется срочная медицинская помощь. Можно, конечно, попытаться вывести камень из мочеточника в домашних условиях (об этом будет рассказано ниже), но все же лучше обратиться в стационар или хотя бы сделать УЗИ, чтобы узнать, в каком именно месте застрял камень, и определить его размеры.Рези. Наличие резей при мочеиспускании в низу живота и в мочеиспускательном канале чаще всего является следствием инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит, начало пиелонефрита). Вместе с тем эти явления могут быть результатом отхождения мелких камней.Кровь в моче, или гематурия, – серьезный симптом болезни почек, свидетельствующий о наличии камней в мочевом пузыре. Также гематурия может указывать на наличие камней в мочеточнике, хронический пиелонефрит, опухоль почек, воспалительные заболевания почек. Вид мочи при гематурии напоминает мясные помои. Также кровь в моче может быть признаком воспаления в мочевой системе, травмы почек и мочевого пузыря. Возможна она и при непосильных физических нагрузках. Необходимо помнить, что цвет мочи может меняться при употреблении красящих продуктов (свекла, гранат) и приеме некоторых лекарственных препаратов.Повышение температуры. Само по себе повышение температуры не указывает на болезни почек, но вместе с другими симптомами заболеваний почек свидетельствует о наличии проблем, вынуждающих в срочном порядке обращаться к врачу-урологу или даже вызывать «скорую помощь» и ехать в стационар.Повышение артериального давления может свидетельствовать о проблемах с почками при наличии других симптомов, равно как и повышение температуры. При артериальной гипертензии обязательно надо исследовать почки и надпочечники, часто именно сбои в их работе приводят к повышенному давлению.Отеки. Лицо становится одутловатым, образуются мешки под глазами, отекают ноги и иногда руки. Отеки часто бывают заметны именно по утрам, а к вечеру, как правило, уменьшаются. На такие отеки нужно обязательно обращать внимание. Чтобы проверить, отек ли это, надо надавить на кожу пальцем и резко убрать его. Если короткое время будет сохраняться углубление, то это отеки. Они свидетельствуют о серьезной проблеме – почечной недостаточности – и, как правило, бывают последствием гломерулонефрита.Нарушения мочеиспускания. При мочекаменной болезни, инфекциях в почках, при воспалении мочевого пузыря (цистит), воспалениях уретры, пиелонефрите возможны частые болезненные мочеиспускания. Изменение цвета выделяемой мочи может свидетельствовать о заболеваниях не только почек, но также и печени, крови, желчевыводящих путей. Поэтому, прежде чем начинать лечение народными средствами, обязательно нужно сдать анализы и получить консультацию специалиста.Нарушение количества выделяемой мочи. Различают несколько видов такого нарушения.Олигурия (количество выделяемой мочи менее 500 мл в сутки) свидетельствует о гломерулонефритах, очень малом потреблении жидкости, повышенном потоотделении.Анурия (количество выделяемой мочи менее 50 мл в сутки) – признак острой почечной недостаточности, отравления ядами или наркотического отравления, почечной колики, когда камень перекрывает путь к отхождению мочи, и др.Поллакиурия (чрезмерное мочевыделение, иногда до 10 л в сутки) свидетельствует о хронических болезнях почек, необратимых процессах в почечных тканях, а также о возможном сахарном диабете.Изменения кожных покровов. Цвет кожи может изменяться в зависимости от заболевания. При гломерулонефрите кожа зачастую бледная и сухая, такой же цвет, но с желтым оттенком наблюдается при почечной недостаточности. Даже подкожные кровоизлияния говорят о проблемах с почками.Слабость и плохое самочувствие. Этот симптом заболевания почек – самый распространенный. У больного наблюдаются повышенная утомляемость, слабость, плохой аппетит, головные боли, похудение.При наличии любого из этих симптомов заболеваний почек следует немедленно бросать любые, даже самые важные, дела и обращаться к врачу-урологу. Врач должен назначить исследования мочи, крови, УЗИ почек либо, в случае надобности, УЗИ мочевого пузыря, урографию почек и, при необходимости, другие исследования, которые помогут поставить правильный диагноз.