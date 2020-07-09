Иммунолог Крючков рассказал о загадках коронавируса

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Коронавирусная инфекция является новой болезнью, которая пока что не в полной мере изучена наукой, и, соответственно, хранит в себе некоторые загадки. О последних рассказал иммунолог, кандидат меднаук, глава контрактно-исследовательской компании Николай Крючков, который пообщался с корреспондентами "Комсомольской правды".Говоря о загадках COVID-19, Крючков рассказал, что у некоторых пациентов с коронавирусом в организме не фиксируются антитела, которые должны вырабатываться иммунной системой в ответ на заражение. "Если человек подхватил ковид, то у него, по идее, должны появиться антитела, а также Т-лимфоциты, способные распознавать патоген. Но исследования показывают, что так происходит не всегда. Почему — загадка", — сказал Крючков.Иммунолог добавил, что у одного из переболевших коронавирусом пациентов не обнаружили вообще никаких факторов приобретенного иммунитета — ни специфических антител, ни Т-лимфоцитов. Как будто вирус не оставил после себя никаких следов, что весьма странно. Плюс, в исследовании участвовали человек, в организме которого были найдены реагирующие на вирус Т-клетки, но у него не было никаких симптомов заболевания."Французское исследование, по итогам которого были обнаружены все эти загадки, проводилось на довольно небольшой группе людей. То есть, нужно понимать, что для более глубоких выводов нужно проводить более масштабные исследования", — резюмировал Крючков.