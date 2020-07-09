Нарколог объяснил, почему в жару опасно пить алкоголь

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Алкоголь – далеко не лучшее средство, чтобы утолить жажду в жаркую погоду. Нарколог-психиатр Алексей Казанцев рассказал об опасности употребления спиртных напитков даже небольшой крепости при высоких температурах на улице.Врач отметил, что зачастую люди предпочитают пить более слабый алкоголь в теплую погоду, но в итоге они компенсируют их незначительную крепость количеством.«Более легкие алкогольные напитки, сидр или пиво, — слабогазированные. Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахар (это может быть крепленое вино, различные алкогольные коктейли), это еще и удлиняет состояние опьянения», - отметил Казанцев.Если есть большое желание что-либо выпить, то лучше отдать предпочтение слабоалкогольным напиткам без газа. Нарколог посоветовал развести их прохладной водой или добавить льда. Также не стоит находиться на открытом солнце, а лучше где-нибудь в тени. Главное правило – употребление в умеренных дозах, сказал эксперт в интервью Sputnik.