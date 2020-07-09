Раздражительность и депрессия у мужчин: чем грозит дефицит тестостерона

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Кандидат медицинских наук назвал главные психологические симптомыТестостерон важен не только для либидо мужчины и крепких мышц – снижение уровня этого гормона важно для всего организма и может иметь катастрофические последствия для мозга, говорит кандидат медицинских наук Евгений Шагов. В Facebook он назвал психологические симптомы, которые возникают при дефиците тестостерона.1. РаздражительностьНервозность, несдержанность, повышенная психоэмоциональная возбудимость и угрюмость могут быть не только настроением, но и важным сигналом о гормональном дисбалансе. Исследования показывают, что заместительная гормональная терапия снижает раздражительность и беспокойство, восстанавливает психологическое равновесие.2. Утрата веры в себяНаиболее частым поводом для приема тестостерона среди мужчин в США является ухудшение общего самочувствия и потеря уверенности в себе. Восстановление оптимального уровня тестостерона устраняет эти симптомы.3. ДепрессияПодавленное состояние часто возникает в связи со снижением уровня ряда гормонов. Тестостерон входит в их число. Исследования свидетельствуют о том, что восстановление уровня тестостерона эффективно устраняет симптомы депрессии.4. ТревожностьТревожность является состоянием, которое крайне чувствительно к уровню тестостерона. Клинические испытания показывают эффективное снижение тревожности при заместительной терапии по восполнению уровня тестостерона.5. Нарушение памяти с возрастомСнижение когнитивных функций также является симптомом гормонального дисбаланса. Исследования отмечают позитивный эффект по восстановлению памяти и улучшению работоспособности мозга у мужчин после приема тестостерона.Когда стоит обратиться к специалисту: главные симптомыснижение либидоухудшение потенциипотеря мышечной массыувеличение объема талиигинекомастияхроническая усталостьпотеря выносливостисиндром апноэ во снеапатия, безынициативность"Не откладывайте заботу о себе на потом, гормональный баланс — это ваш молодой внешний вид и сила сейчас и ваше здоровье в будущем. Поддержание оптимальных показателей гормонального фона на уровне молодого организма — это постоянная работа над лучшим завтра, залог крепкого здоровья и гарантия того, что паспортный возраст не сможет определять, когда наступит старость", – подытожил Шагов.