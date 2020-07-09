Раздражительность и депрессия у мужчин: чем грозит дефицит тестостерона
Тестостерон важен не только для либидо мужчины и крепких мышц – снижение уровня этого гормона важно для всего организма и может иметь катастрофические последствия для мозга, говорит кандидат медицинских наук Евгений Шагов. В Facebook он назвал психологические симптомы, которые возникают при дефиците тестостерона.
1. Раздражительность
Нервозность, несдержанность, повышенная психоэмоциональная возбудимость и угрюмость могут быть не только настроением, но и важным сигналом о гормональном дисбалансе. Исследования показывают, что заместительная гормональная терапия снижает раздражительность и беспокойство, восстанавливает психологическое равновесие.
2. Утрата веры в себя
Наиболее частым поводом для приема тестостерона среди мужчин в США является ухудшение общего самочувствия и потеря уверенности в себе. Восстановление оптимального уровня тестостерона устраняет эти симптомы.
3. Депрессия
Подавленное состояние часто возникает в связи со снижением уровня ряда гормонов. Тестостерон входит в их число. Исследования свидетельствуют о том, что восстановление уровня тестостерона эффективно устраняет симптомы депрессии.
4. Тревожность
Тревожность является состоянием, которое крайне чувствительно к уровню тестостерона. Клинические испытания показывают эффективное снижение тревожности при заместительной терапии по восполнению уровня тестостерона.
5. Нарушение памяти с возрастом
Снижение когнитивных функций также является симптомом гормонального дисбаланса. Исследования отмечают позитивный эффект по восстановлению памяти и улучшению работоспособности мозга у мужчин после приема тестостерона.
Когда стоит обратиться к специалисту: главные симптомы
снижение либидо
ухудшение потенции
потеря мышечной массы
увеличение объема талии
гинекомастия
хроническая усталость
потеря выносливости
синдром апноэ во сне
апатия, безынициативность
"Не откладывайте заботу о себе на потом, гормональный баланс — это ваш молодой внешний вид и сила сейчас и ваше здоровье в будущем. Поддержание оптимальных показателей гормонального фона на уровне молодого организма — это постоянная работа над лучшим завтра, залог крепкого здоровья и гарантия того, что паспортный возраст не сможет определять, когда наступит старость", – подытожил Шагов.
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