Ученые объяснили, почему люди боятся щекотки

Ученые рассекретили феномен щекотки.Оказалось, что все кроется в работе определенных структур головного мозга, а человеку данный рефлекс достался от далеких предков, которые при помощи него реагировали на насекомых и животных.Единого мнения о том, откуда взялась щекотка, в научных кругах нет до сих пор. По одной из версий, это рефлекторная реакция человека на более мелких представителей животного мира, которая в ходе эволюции осталась на месте.Она призвана защищать от угрожающих жизни людей ядовитых существ. По другой гипотезе, щекотка является побочным эффектом, возникшим при развитии ЦНС. На данный вид прикосновения реагируют две зоны мозга. Первая включает защитную функцию, вторая — отвечает за приятные ощущения.При этом во время реакции у человека блокируется работа речевых центров, и он не может произнести ни одного членораздельного звука. Интересным является тот факт, что пощекотать самого себя не получится. Все дело в том, что организм прекрасно понимает, от чего возникает реакция и реагирует ожидаемо.Мозжечок предугадывает действия человека и подавляет сигналы опасности, которые должен подавать в другие системы. Примечательно, что на щекотку реагируют обезьяны и крысы. Они даже смеются, правда, не так как это делает человек. При этом у людей с шизофренией реакции на щекотку нет. Подобное встречается и у пациентов с повреждением мозжечка.