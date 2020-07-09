Ученые назвали количество кислорода для эффективной работы мозга

Исследование показало, какой объем кислорода требуется клеткам головного мозга, чтобы обеспечить работу его структур и клеток.Авторами научной работы стали нейробиологи из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене.Эксперимент проводился при участии головастиков, в неповрежденном мозге которых напрямую замерили объем утилизируемого и поступающего кислорода.Для этого использовались электрохимические датчики, внедренные в желудочки головного мозга головастиков. Также в ходе исследования нейробиологи смогли зафиксировать активность нервных структур, используя фармакологические препараты.Выяснилось, что в пассивном состоянии мозгу необходима четверть объема поступающего извне кислорода. Если мозг находится в активном состоянии, то количество необходимого кислорода возрастает до трети.