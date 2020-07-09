Польза смузи под вопросом: три худших варианта завтрака

Завтрак считается одним из самых главных приемов пищи. Ряд исследований связал его употребление с более стабильным уровнем инсулина, сниженным риском диабета и ожирения. Однако завтрак завтраку рознь, и важно выбрать правильный набор продуктов, который принесет не только насыщение, но и пользу. А указанную ниже тройку лучше избегать.

Сладкая выпечка

Рогалики, булочки и печенье – это кладезь сахара и глютена. Это отличный вариант для того, чтобы посидеть с друзьями за чашечкой кофе, но начинать свой завтрак с такой дозы углеводов не стоит.

Йогурт

Йогурты с добавками могут казаться безобидными. Однако в составе могут быть искусственные ароматизаторы, сахар и немало калорий. Лучше отдавать предпочтение натуральным вариантам, которые можно разнообразить свежими фруктами и ягодами.

Смузи

Большинство воспринимает смузи как воплощение полезности. Но это не так. По сути это все та же углеводная бомба, в составе которой много сахара, просто в форме фруктозы.
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