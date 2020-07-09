Особо опасны. Популярные продукты, которые могут вызвать воспаление

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Хлеб, рис, молочка, подсолнечное масло и другие популярные продукты могут вызывать в организме воспаление. Становясь хроническим, оно содействует появлению опасных заболеваний.Воспаление – это естественный механизм защиты организма от потенциальных патогенов, обусловленный иммунной реакцией и способствующий выздоровлению. Однако когда воспаление переходит в хроническую стадию, длится месяцами или годами, это ведет к появлению болезней, включая особо опасные – диабет, сердечно-сосудистые, инсульт, рак.Некоторые популярные продукты способствуют развитию хронического воспаления, и их потребление должно строго контролироваться – минимизироваться, либо исключаться полностью, об этом информирует издание Food News.Омега-6 жирные кислоты. Данный тип жиров нужен организму, обеспечивая его энергией. Однако их потребление должно быть дозированным. Омега-6 жирными кислотами богаты различные масла – канолы, кукурузное, арахисовое, соевое, сафлоровое, подсолнечное. Не употребляйте их в большом количестве, чаще используйте оливковое масло и другие продукты с омега-3: они обладают противовоспалительными свойствами.Рафинированные углеводы. Ими полны картофель фри, белый рис, хлеб и макароны из белой муки, выпечка, сладости. Эти «простые» углеводы лишены питательной ценности, практически не содержат клетчатки. После их употребления значительно повышается уровень сахара в крови, вызывая воспалительную реакцию.Красное и обработанное мясо. В обработанном мясе (консервы, колбасы, бекон) содержится много конечных продуктов гликирования (AGE), образующихся в процессе тепловой обработки при высоких температурах. Данные вещества являются известными провокаторами воспаления. Красное мясо имеет высокий уровень насыщенных жиров и арахидоновой кислоты, также способствующих воспалительным процессам. Есть его каждый день не нужно, старайтесь обходиться без мяса хотя бы один-два раза в неделю.Трансжиры. Журнал Harvard Health Publishing назвал их самым вредным жиром, который употребляется людьми. Они создаются посредством процесса гидрирования, когда к ненасыщенным жирам добавляется водород, чтобы сделать их более твердыми. На этикетках трансжиры могут указываться как «гидрогенизированные масла» или «частично гидрогенизированные масла». Ими насыщены маргарин, молочные продукты с пониженной жирностью, готовые десертные изделия.Добавленные сахара. Это любые сахара, включенные в состав пищи для сладкого вкуса или консервации, содержать их могут даже хлеб и готовые салатные заправки. Специалисты предупреждают: слишком частое потребление продуктов с добавленным сахаром может вызвать хроническое воспаление за счет выделения цитокинов. Лучший способ ограничить их присутствие в рационе – готовить самостоятельно.