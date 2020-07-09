Стоматологи предупредили о вреде постоянного стресса для здоровья зубов

Исследование, проведенное специалистами Университета Цюриха (Швейцария), показало, что хронический стресс может быть серьезным фактором ухудшения здоровья зубов. О том, как зубы разрушаются из-за стресса, пишет портал Med-heal.ru.Авторы исследования, среди которых были стоматологи, психологи, а также специалисты из других сфер, провели эксперимент с участием студентов, которые были разделены на две группы. Представители первой группы готовились к важной сессии, а представители второй учились в обычном режиме.По итогам опыта, который продолжался один месяц, у студентов из первой группы заметно ухудшилось состояние ротовой полости, а состояние зубов и десен членов второй группы в целом осталось без изменений. У феномена, который изучили швейцарские ученые, целый комплекс причин — например, зубы страдают, когда подверженный стрессу человек систематически сжимает их со слишком большим усилием.От стресса страдают не только зубы, но и десны. Воспалительные болезни десен, как предупреждают стоматологи и психологи, могут провоцировать развитие ментальных болезней, а также быть одним из факторов нейродегенерации. Это работает и в обратную сторону — депрессия и другие проблемы с психикой могут быть причиной дефицита минеральных соединений, которые нужны костям и зубам для нормального функционирования.