Пять утренних привычек, которые пускают под откос весь день

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От этих привычек нужно срочно избавлятьсяЕсли хотите, чтобы ваш день прошел успешно и легко, тогда правильно начинайте свое утро. Многие люди, сами того не осознавая, делают после пробуждения вещи, которые мешают их продуктивности и повышают уровень стресса. Издание Аdme рассказало, от каких привычек стоит отказаться утром.Вставать с постели за 10 минут до выхода и собираться в спешкеПроснуться по первому звонку будильника бывает очень сложно, поэтому многие поддаются соблазну и переводят его по несколько раз. Но потом, когда остается 10 минут до выхода, они бегают по квартире, хватают первую попавшуюся одежду, быстро выпивают кофе, нормально не позавтракав, и бегут на работу. Такая спешка и страх опоздания повышает в организме выработку гормона стресса, а он мешает настроится на продуктивную работу. Куда проще пожертвовать 15 минутами сна утром, но собраться неторопливо.Завтракать, когда еще не голодныЗавтрак - это главный прием пищи, поэтому диетологи не рекомендуют его пропускать. Но есть люди, которые по своим индивидуальным особенностям, не испытывают после пробуждения чувства голода. В таких случаях не стоит в себя насильно впихивать омлет или овсянку. Лучше питаться по системе интервального голодания (16/8, то есть 16 часов не употреблять пищу, а есть в течение 8 часов).Читать утром новостиВ фильмах мы постоянно видим успешных людей, которые начинают утро с газеты или новостной ленты. Такая привычка создает иллюзию, что человек держит руку на пульсе, следит за мировыми событиями и готов поддержать беседу о них с первым встречным. На самом деле новостная лента редко бывает позитивной, так что ее чтение резко повышает уровень стресса, к которому большинство из нас и так предрасположены с утра. Это грозит повышенной раздражительностью в течение дня, увеличением количества конфликтов и негативным настроем.Интенсивные тренировкиПосле пробуждения не стоит нагружать свой организм интенсивными тренировками, получасовой зарядки будет весьма достаточно, чтобы зарядиться энергией. Тело после сна бывает не готово к серьезной физической нагрузке и воспринимает ее как стрессовую ситуацию, а это повышает утомляемость, провоцирует мигрень и лишний вес.Выполнять утром легкие и приятные дела, откладывая сложные на потомУтро - именно то время, чтобы избавиться от неприятных дел и задач. Не стоит их затягивать на весь день, потому что вы не сможете нормально сосредоточиться на работе. Когда вы их закончите, то почувствуете облегчение и сможете перейти на более приятные и легкие дела.