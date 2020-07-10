5 продуктов питания, повышающих качество сна

Низкое качество сна оказывает негативный эффект на всё здоровье целиком, включая физиологические и психические аспекты. На фоне пандемии коронавируса нам особенно важно высыпаться, чтобы укреплять иммунитет.

Грецкие орехи. Один из лучших источников гормона мелатонина, который регулирует циклы сна. Съешьте пригоршню грецких орехов перед сном, и ночью вы хорошо отдохнете. Также они содержат жирные кислоты Омега-3, превращающиеся в докозагексаеновую кислоту (ДГК) в организме. А ДКГ увеличивает производство серотонина - компонента, вызывающего сонливость.

Жирная рыба. В жирной рыбе содержатся кислоты Омега-3 и витамин С, помогающие стимулировать производство серотонина в мозге. Это крайне важное для качественного ночного отдыха химическое вещество.

Киви. Любимые многими россиянами экзотические фрукты богаты серотонином, помогающим регулировать циклы сна. В них много витамина C и каротиноидов, также способствующих более быстрому и глубокому погружению в сон.

Миндаль. Этот орех - богатейший источник мелатонина. В нем также содержится магний, повышающий качество сна.

Горькие вишни. Содержат мелатонин, триптофан, калий и серотонин - все эти компоненты полезны для погружения в сон. Более того, в горьких вишнях имеются полифенолы, также регулирующие процессы сна и пробуждения.
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