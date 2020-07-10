5 продуктов питания, повышающих качество сна

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Низкое качество сна оказывает негативный эффект на всё здоровье целиком, включая физиологические и психические аспекты. На фоне пандемии коронавируса нам особенно важно высыпаться, чтобы укреплять иммунитет.Грецкие орехи. Один из лучших источников гормона мелатонина, который регулирует циклы сна. Съешьте пригоршню грецких орехов перед сном, и ночью вы хорошо отдохнете. Также они содержат жирные кислоты Омега-3, превращающиеся в докозагексаеновую кислоту (ДГК) в организме. А ДКГ увеличивает производство серотонина - компонента, вызывающего сонливость.Жирная рыба. В жирной рыбе содержатся кислоты Омега-3 и витамин С, помогающие стимулировать производство серотонина в мозге. Это крайне важное для качественного ночного отдыха химическое вещество.Киви. Любимые многими россиянами экзотические фрукты богаты серотонином, помогающим регулировать циклы сна. В них много витамина C и каротиноидов, также способствующих более быстрому и глубокому погружению в сон.Миндаль. Этот орех - богатейший источник мелатонина. В нем также содержится магний, повышающий качество сна.Горькие вишни. Содержат мелатонин, триптофан, калий и серотонин - все эти компоненты полезны для погружения в сон. Более того, в горьких вишнях имеются полифенолы, также регулирующие процессы сна и пробуждения.