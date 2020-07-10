Сколиоз у детей и взрослых: как избежать заболевания

Это распространенная проблема.В Минздраве рассказали о признаках искривления позвоночника, а также алгоритм действий при обнаружении заболевания.Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.«90% взрослых больных остеохондрозом и радикулитом — это люди, которые перенесли в детстве сколиоз. Сколиоз — заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся искривлением позвоночника во фронтальной (боковой) плоскости с разворотом позвонков вокруг своей оси. Доказано негативное влияние сколиоза на функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем организма человека», — указано в сообщении.Сколиотическая болезнь чаще всего наблюдается у детей и подростков, а ее частота превышает 15% в структуре патологии опорно-двигательного аппарата. Кроме этого, каждый четвертый ребенок в Украине имеет нарушение осанки и у 5-6 человек из тысячи это сколиоз. По данным Центра медицинской статистики Минздрава Украины во время профилактических осмотров 2019 года выявлено 99 467 детей со сколиозом. Развитие сколиоза обычно проявляется постепенно и почти всегда безболезненно. Искривление может развиваться таким образом, что ни родители, ни ребенок не замечают его.Наиболее эффективные и простые способы избежать заболевания:соблюдение рационального режима дня;обеспечение достаточной продолжительности сна детей;регулярное пребывание на свежем воздухе;организация полноценного питания;правильное сочетание активной деятельности и отдыха.Важное значение имеет подбор мебели:постель не должна быть мягкой;размеры мебели должны соответствовать росту детей;место, где школьники выполняют домашние задания, должно быть оборудовано эргономичной мебелью со специальным креслом, которое имеет систему поддержки всех отделов позвоночника.Факторы риска, которые могут усиливать искривление позвоночника:пол — искривление позвоночника у девочек бывает в 10 раз чаще, чем у мальчиков;возраст — чем «младше» начало искажения, тем выше риск дальнейшего усиления сколиоза;градус искривления — чем больше искажения, тем выше риск его дальнейшего усиления;расположение — искривление в средне-нижней части позвоночника будет прогрессировать меньше, чем в верхней;дети, рожденные со сколиозом, имеют больший риск усиления искривления.Физическое обследование позвоночника у врача — это первый шаг по диагностике сколиоза. Самолечение недопустимо. Только опытные ортопеды и вертебрологи способны подобрать наиболее эффективные методы лечения в каждом конкретном случае.