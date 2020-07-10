Эндокринолог Гусова назвала категории людей, которым обязательно нужно есть шоколад

По мнению кандидата медицинских наук, эндокринолога Залины Гусовой, исключать шоколад из рациона питания не стоит – некоторым категориям граждан он необходим ежедневно. Например, обязательно нужно есть шоколад людям, занимающимся активной умственной деятельностью.Врач-эндокринолог рассказала, что шоколад является суперполезным продуктом для женщин. Гусова заметила, что их организм подчиняется фазам менструального цикла и подвержен гормональным перепадам, что неоднозначно сказывается на здоровье. Потребление шоколада помогает справляться с неприятными состояниями.«Особенно полезен шоколада для женщин, у которых ярко выражен ПМС, предменструальный синдром», - сказала Гусова.Эндокринолог назвала другие категории людей, которым обязательно нужно есть шоколад.«Это люди, которые занимаются активной умственной деятельностью. Люди, чья работа связана с высоким риском развития синдрома эмоционального выгорания, – артисты, педагоги, врачи, диспетчеры, менеджеры. Также личности, для которых характерны перепады настроения», - приводят слова специалиста РИА Новости.Эндокринолог подчеркнула: безопасная дозой для употребления шоколада взрослыми людьми считается 25-50 граммов ежедневно – при условии, что человек не злоупотребляет другими сладостями. Приобретать нужно шоколад с как можно более натуральным составом: в основном должны быть какао-бобы и какао-масло.