Несколько удивительных полезных свойств горчицы

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Скромная горчица может показаться удивительной из-за своих полезных свойств. Горчичное растение богато органическими, насыщенными серой соединениями, глюкозинолатами, которые способствуют снижению хронического воспаления, связанного развитием болезней сердца, диабета, рака.Состав горчица богат важными для здоровья микроэлементами, включая полезные для сердца омега-3 жирные кислоты, фосфор, магний, марганец. Ее семена содержат концентрированные дозы селена – минерала, оказывающего мощную поддержку мозгу и миокарду.На этом удивительные полезные свойства растительного продукта не заканчиваются, сообщает издание Food News.Борется с раковыми клетками. Горчичные вещества глюкозинолаты после употребления превращаются в серосодержащие соединения изотиоцианаты, которые (это показали исследования) помогают ингибировать пролиферацию раковых клеток, не дают канцерогенным компонентам вызывать повреждение клеток.Снижает уровень сахара в крови. Вы знали, что горчица полезна для людей с предиабетом и диабетом? Ученые связывают ее антидиабетическое действие с содержанием фенольных соединений, эффективно борющихся с воспалением, регулирующих уровень сахара в крови.Защищает от псориаза. Противовоспалительный эффект фенольных соединений горчицы распространяется и на псориаз, хроническое заболевание кожи в виде красных, чешуйчатых пятен. Также она может ускорить процесс заживления болезненных псориатических поражений.Помогает лечить контактный дерматит. Пусть не столь серьезный, как псориаз, контактный дерматит все же может вызывать красную сыпь, волдыри, потрескавшуюся кожу, жжение, зуд. Ряд исследований на животных свидетельствует, что семена горчицы помогают устранять эти неприятные симптомы.Защищает от инфекций. Благодаря своим мощным антимикробным свойствам семена горчицы также помогают бороться с патогенными бактериями (кишечная палочка, стафилококк), грибковыми инфекциями. Горчичное масло или компрессы из молотых семян горчицы можно использовать как средство местного применения.При отсутствии противопоказаний специалисты советуют активнее употреблять горчицу в виде приправы к продуктам, блюдам, – причем лучше использовать не купленную в магазине, а приготовленную самостоятельно из натуральных ингредиентов. Листья горчичного растения также съедобны: их можно есть в виде салатной зелени, добавлять в супы, мясные блюда.