Медицинский университет Дзикэй считает, что депрессию вызывает вирус
Вирус герпеса генерирует белок SITH-1, который направляет в клетки кальций. Избыток кальция убивает клетки, в том числе, клетки обонятельной луковицы, которая напрямую связана с эмоциями. На фоне смерти клеток обонятельной луковицы организм начинает хуже справляться со стрессом, острее реагирует на различные возбудители и в итоге развивается депрессия.
Наличие SITH-1 повышает риск депрессии в 12 раз. У 80% людей с подтвержденной депрессией был найден этот белок. Однако исследования показали: для направления кальция в клетки SITH-1 нужна помощь - еще один белок CAML. SITH-1 и CAML образуют соединение, на которое тело реагирует, выделяя антитела. Именно эти антитела ученые предлагают использовать в качестве маркера депрессии.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.meddaily.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий